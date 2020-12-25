2021 malulen emekli maaşları malulen emekli olanlar için merak ediliyor. Çalışma esnasında yaşamış oldukları kaza ya da hastalık sonucunda iş gücü kaybı yaşayan kimseye verilen malulen emekli maaşları enflasyon farklına bağlı olarak artış gösteriyor.

Malulen emekli olan ne kadar maaş alır?

2021 malul emekli aylığı enflasyon fark zammına göre belirlenecektir. Emekliler, memurlar ve malulen emekliler her yıl iki kez enflasyon farkına göre zam alıyorlar. Enflasyon farkı ise Ocak ve Temmuz verileri temel alınarak hesaplanmaktadır. Bu kapsamda 2020 yılında ikinci yarının ilk beş ayında yani Temmuz’dan Kasım ayına kadar süre içerisinde gerçekleşmiş olan enflasyon artış oranı yüzde 7,2 olarak belirlendiğinden 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren kamu görevlilerinin, emeklilerin ve malulen emeklilerin de aylıklarında bu oran kapsamında artış yaşanması bekleniyor.

Aynı zamanda malulen emekli aylıkları da dahil olmak üzere bu statü kapsamında olanlar için ilave zam oranları da söz konusu oluyor. 2021 yılında geçerli olan malul emekli aylıkları da geçen yılın son altı ayının enflasyon verileri temel alınarak belirlendi. 2021 yılında Temmuz ayında memurlar, emekliler ve malul aylığı alanlar için tekrar maaş artışı söz konusu olacak.

Malulen Emeklilik hangi kanun kapsamındadır?

Malulen emeklilik; ciddi sağlık sorunu yaşayan, çalışma gücünü belirli bir oranda kaybetmiş olan kişinin mağdur olmaması emekli edilmesi ve belirli bir aylık bağlanması durumudur. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında şartları açıklanmaktadır.