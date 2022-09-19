Malul sayılmayan gaziler devletten çözüm bekliyor

Her yıl vatanı, milleti, bayrağı, imanı için ülkesini savunurken yaralanan, uzvunu kaybeden vatan evlatlarının taltif edildiği 19 Eylül Gaziler Günü, 1053 Sayılı Nizamname’ye göre yaralanmadıkları için gazi sayılmayan 20 binin üzerindeki mağdur için mutluluk yerine üzüntü ve keder günü olarak yaşanıyor.

20 bin mağdur var

Konuya ilişkin Akit’e konuşan Terörle Mücadele Sırasında Yaralanıp Gazi Sayılmayanlar Derneği Başkanı Atilla Polat, şunları dile getirdi: “Yine Gaziler günü geliyor maalesef terörle mücadelede yaralanıp gazi sayılmayan 20 bin asker ve polis gazilik onurlarını hâlâ alamadı. Terörle mücadelede yaralanıp maluliyet yetersizliği nedeniyle resmi olarak bu vatan evlatlarının bekleyişi halen sürüyor. 2015 yılından bu yana 5 farklı partiden TBMM’de verilen 15 Kanun Teklifi bir türlü komisyona gelmiyor. Siyaset üstü bir konu siyasi çekişmelere kurban gidiyor. Hepsi de haklısınız diyorlar. Sizler gönüllerimizin gazilerisiniz diye avutuyorlar. Ama biz gönüllerin gazisi değil devletin resmi gazisi olmak istiyoruz. Çocuklarına gazi olduklarını ispatlamak bir de Ay Yıldızlı Bayrakla defnedilmek istiyorlar.”

Gaziler Günü buruk geçiyor

Malul Sayılmayan Gaziler Derneği Başkanı Halil Pulant da, şunları ifade etti: “Malul Sayılmayan Gaziler Türkiye’nin en büyük sosyal meselelerinden birisidir. Vatan için mücadele etmiş ve bu uğurda kısmen uzuvlarını kaybetmiş, ağır ameliyatlardan geçmiş, vücudunda sayısız şarapnel parçası ve mermi ile yaşamlarını ikame ettirmeye çalışan kahramanlarımız var. Bu kadar fedakarlığa rağmen maalesef ‘Gazilik’ unvanlarını alamadılar. Bu kahramanlarımız için her 19 Eylül buruk geçmektedir. Bu toplumsal yarayı tedavi etmek Gazi Meclis’teki çatısı altındaki tüm partilerin görevidir.”

Hayvan hakları yasası bile çıktı

Terörle Mücadele Sırasında Yaralanıp Gazi Sayılmayanlar Derneği Ankara Şube Başkanı Ertuğrul Gazi Demir ise, şunları söyledi: “Bizler mecburi askerlik görevimizi yaparken çatışmalarda yaralandık. Bir gözünü kaybeden, kalbinde terörist kurşunuyla yaşayan, 2 parmağını kaybeden, vücudunda 500 şarapnel parçasıyla yaşayan bu vatan evlatları maalesef gazi sayılmıyor. Bakanınız İngiltere’de savaşta ölen atların bile heykeli dikilirken bizim ülkemizde gazilere sahip çıkılmıyor. TBMM’de Hayvan Hakları Yasası bile çıktı, maalesef bizde gaziler için kılını kıpırdatan yok!”