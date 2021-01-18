Malul sayılmayan gaziler çözüm bekliyor

Sorunlarının giderilmesi için hâlâ bir adım atılmamasının hayal kırıklığını Akit ile paylaşan Malul Sayılmayan Gaziler Dernek Başkanı Mesut Kılıçaslan, “Verilen sözlerin üzerinden bir yıl daha geçti. Yine unutulduk… Şimdi hatırlanmak için yine 19 Eylül Gaziler Günü’nü mü bekleyeceğiz?” diye sordu.

Ortak komisyon önerisi

Haklarının tanınması için çalışma yapılmasını beklediklerini belirten Kılıçaslan, şunları dile getirdi: “Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum; Zatıalinizin talimatı ile Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ev sahipliğinde Milli Savunma, İçişleri, Hazine ve Maliye bakanlıklarınca ortak komisyon kurulup, malul sayılmayan 20 bin mağdur gazimizin hak ettikleri onurlarının verilmesini arz ederim. Ayrıca MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli’ye de ‘Malul sayılmayan kardeşlerimizin gazilik ünvanlı mutlaka verilmeli, hak yerini bulmalı, adalet tecelli etmeli. 1 Ekim’de TBMM’nin yasama yılına başlaması ile bu konunun bir an önce ele alınmasını istiyorum’ sözlerini hatırlatarak, adaletin tecellisi yönündeki desteklerinin devamını bekliyoruz.”

1953 tarihli nizamname

Kanunun çarpıklığına işaret eden Mesut Kılıçaslan şöyle devam etti: “Bir kahramanımızın aldığı yaranın oran ve büyüklüğüne bakılarak değerlendirme yapmak, dahası gazi olup olmayacağına karar vermek manevi tarihi ve ahlakı açıdan isabetli değildir. Ben ve benim gibi vatan sevdalısı arkadaşlarım, devletimizin bekası ve ülkemizin bölünmez bütünlüğü için bölücü hani terör örgütü ile verilen mücadelelerde yaralandık. Kimimiz uzvunu kaybetti benim gibi, kimimiz de bağrında hainlerin kurşunları ile yaşıyor. Ama maalesef gazi sayılmadık. Sebebi ise hala 1953 tarihli Nizamname’yi kullanan SGK’nın bizleri santim santim, milim milim ölçmesi.

Cumhur ittifakına çağrı

Sakatlığımızın 1053 sayılı nizamnamede belirtilen değerlerin altında olması sebebi ile malul gazi sayılmıyoruz. Bu sorun Türkiye’nin kangreni haline geldi ama bir yetkili çıkıp da sorunun çözümüne, yaranın sarılmasına önayak olmadı. Sadece Gaziler Günlerinde hatırlanıp sonra unutulduk. Cumhurbaşkanımızın ve Bahçeli’nin duyarlılıkları ve meseleye el atmalarıyla sorunlarımızın çözüleceğini ümit ediyoruz.”