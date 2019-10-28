Maltepe'de uyuşturucu operasyonu
İstanbul’un Maltepe ilçesinde, üzerinde 47,29 gram uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.
Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Girne Mahallesi'nde bir aracı şüphe üzerine durdurdu.
Araçta yapılan aramada 11 şeffaf poşet içerisinde 47,29 gram skunk, cep telefonu ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 670 lira bulundu.
Araç sürücüsü Ufukcan R. (26) gözaltına alındı.
Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.