Maltepe'de trafik kazası: 8 yaralı İstanbul'un Maltepe ilçesinde yolcu dolmuşunun duvara çarpması sonucu 8 yolcu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Başıbüyük Yolu Caddesi üzerinde seyir halinde olan Yunus K. idaresindeki 34 M 4937 plakalı dolmuş kontrolden çıkarak yol kenarındaki duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolculardan ikisi araçta sıkışırken, 6 kişi de yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiyenin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan 2 yolcu ile diğer 3 yaralı ambulansla çevre hastanelere kaldırılırken, 3 yolcunun tedavisi de olay yerinde ayakta yapıldı. Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, aracın olay yerinden kaldırılmasını ardında normale döndü.

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