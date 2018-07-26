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Maltepe'de trafik kazası: 1 kişi öldü

İstanbul Maltepe'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

26 Temmuz 2018 Perşembe 07:57
Maltepe'de trafik kazası: 1 kişi öldü

D-100 karayolu Ankara istikametinde seyreden Oğuz Gülmez idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yuvarlanan araç bir süre sürüklenerek durabildi.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araç sürücüsü Gülmez'in öldüğünü belirledi.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre kontrollü sağlanan trafik, otomobilin çekilmesinin ardından normale döndü.

 

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 07:57
  1. Ankara
  2. Maltepe

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