0553 313 94 23

Maltepe’de tiyatro festivalinde sahne İtalyan ve Azerilerin

Maltepe Belediyesi 2’nci Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali’nin üçüncü gününde İtalyanlar, “Barok Önerileri, Azeriler de “Boksör” isimli oyunlarıyla sahne aldı.

14 Eylül 2019 Cumartesi 13:36
Maltepe’de tiyatro festivalinde sahne İtalyan ve Azerilerin

Maltepe Belediyesi 2’nci Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali’nin üçüncü gününde İtalyanlar, “Barok Önerileri, Azeriler de “Boksör” isimli oyunlarıyla sahne aldı.


Maltepe Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi ve parklarda büyük bir coşku ve katılımla devam etti. Festivalin üçüncü gününde 6 oyun sahnelendi. Program İtalya Silence Tiyatro’nun sokak oyunu “Barok Önerileri”nin ilçe meydanında sahnelenmesiyle başladı. Sonrasında Azerbaycan Medeniyet ve İncesanat Üniversitesi, “Boksör” isimli oyunuyla Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi Kardelen 2 Salonu’nda sahne aldı.


“Bugün ne yazsam?”


Sırasıyla Kardelen 1 Salonu’nda İstanbul Cihangir Atölye’nin Ekrem Reşit Rey’in yazdığı, Ayça Öztürk, Baran Aktaş, Beste Tosuner, Canberk Dikmen, Deniz Özçelik, Erdi Güçlü gibi isimlerin rollerini paylaştığı klasiklerden biri “Lüküs Hayat”, Kardelen 2 Salonu’nda ise Urla Toprak Sahne Tiyatrosu’nun “Bugün Ne Yazsam” oyunları sahnelendi. Oyun, suikasta kurban giden gazeteci-yazar Uğur Mumcu’nun, “Bir Pulsuz Dilekçe” adlı kitabından esinlenerek Işık Kansu tarafından yazıldı, Serkan Baştürk tarafından yönetildi. “Uğur Mumcu yaşasaydı son yıllarda tanık olduğumuz pek çok olay için neler yazardı?” sorusuyla yola çıkan oyunun rejisinde Günce Daşcı yer aldı.


Festival kapsamında Hatay Kumbara Sanat’ın çocuk oyunu “Hacivat Karagöz”, Bağlarbaşı Kapalı Pazar Alanı’nda, Bitlis Tiyatro AKOT’un çocuk oyunu “Palyaço Dostların Maceraları” da Cumhuriyet Parkı’nda sahnelendi. Çocukların ilgili gösterdiği oyunda, büyükler de çocuklarıyla eğlenceli dakikalar geçirdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 13:36
  1. sanat
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kontrolden çıkan traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
    1. Kontrolden çıkan traktör devrildi: 1..
    2. Sultanbeyli’de aksiyon dolu bir..
    3. Kırkağaç'ta kışlada yangın
    4. Türkiye mezunu Filistinlilerden Batı..
    5. Rusya'da katliam gibi kaza: 9 ölü, 21..
    6. El ele verip sınıfları boyadılar
    7. Odunpazarı’ndan Gündoğdu Mahallesi’nde..
    8. Mor ekmeğin faydaları anlatıldı
    9. Kantin işletmecilerinden Ataç’a ziyaret
    10. Bekir Pakdemirli sivil havacılığın..
    11. SU-35’in antrenman uçuşu nefes kesti
    12. 'Kızılcık Gökhan' hainlikte sınır..
    13. Devlet Bahçeli'den Bülent Arınç'a tepki
    14. HDP Genel Merkezi önünde Diyarbakır’a..
    15. MİT tırları ihanetinde böyle ahkam..
    16. Bodrum'da su alan yat battı
    17. Tarım ve Orman Bakanlığı OGM alımı..
    18. MHP'nin Bayburt mitingi
    19. Bartın Üniversitesi’nde daha yeşil bir..
    20. Açık unuttuğu damperi üst geçide..
    21. Battalgazi’de kantin denetimleri..
    22. Akyurt’ta yasa dışı kenevir..
    23. "İslam ümmetinin kimliği bugün tehdit..
    24. İnönü Üniversitesi’nde "Karaciğer..
    25. Havalimanına valizle geldi, ortalığı..
    26. Muğla’daki yangın kısmen kontrol..
    27. Sakarya Meydan Muharebesi’nin 98’inci..
    28. Eskişehir’de uyuşturucu şüphelisi..
    29. Sporun Gülen Yüzü Futbol Turnuvası..
    30. Yeni Belediye hizmet binasının peyzajı..
    Karamollaoğlu, Erdoğan’a neler anlattı? İşte detaylar!
    Karamollaoğlu, Erdoğan’a neler anlattı? İşte detaylar!
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?

    Günün Karikatürü

    14 Eylül 2019
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...