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Aktüel Maltepe'de silahlı kavga: 1 yaralı
Aktüel

Maltepe'de silahlı kavga: 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-09-24 05:31:29 -
Maltepe'de silahlı kavga: 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Maltepe'de çıkan kavgada silahla vurulan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fındıklı Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi'nde Veysi T. ile kimliği öğrenilemeyen 2 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma, bir süre sonra kavgaya dönüştü. Bu sırada silahla açılan ateş sonucu Veysi T. yaralandı, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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