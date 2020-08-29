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Aktüel Maltepe'de ormanlık alanda yangın çıkardığı iddia edilen şüpheli yakalandı
Aktüel

Maltepe'de ormanlık alanda yangın çıkardığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Zanlının terör örgütü DHKP/C üyeliğinden suç kaydı bulunduğu belirtildi

Yeniakit Publisher
2020-08-29 00:28:50 -
Maltepe'de ormanlık alanda yangın çıkardığı iddia edilen şüpheli yakalandı

İSTANBUL (AA) - Maltepe'de ormanlık alanı kundakladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüphelinin, terör örgütü DHKP/C üyeliğinden suç kaydı olduğu öğrenildi.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Başıbüyük Mahallesi'ndeki ormanlık alanın kundaklanmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Polis ekipleri, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin üst kısmındaki bölgede yangın çıkaran şüphelinin kimliğini tespit etti.

Zanlı, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemleri süren şüphelinin, terör örgütü DHKP/C üyeliğinden suç kaydı bulunduğu belirtildi.

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