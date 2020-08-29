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Aktüel Maltepe'de ormanlık alanda yangın çıkardığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
Aktüel

Maltepe'de ormanlık alanda yangın çıkardığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-29 17:46:12 -
Maltepe'de ormanlık alanda yangın çıkardığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Maltepe'de, ormanlık alanda yangın çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli "kasten orman yakma" suçundan tutuklandı.

Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin üst kısmındaki bölgede yaşanan orman yangınını başlattığı iddiasıyla gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli S.U'nun sorgusu tamamlandı.

Soruşturmayı yürüten savcılığa çıkarılan S.U, ifadesinin alınmasının ardından "kasten orman yakma" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli S.U'nun yangının çıktığı alanda motosikleti ile yakalandığı, yapılan aramada üzerinde 2 çakmak, balata temizleyici yağ, zincir yağlayıcı sprey bulunduğunu, söz konusu balata temizleyicisinin yanıcı etkiye sahip olduğunu belirterek, şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

Şüpheli S.U'nun hakimlikteki sorgusunda, çilingir olarak çalıştığını anlatarak, "İşten çıktım evime giderken yangını gördüm. Yangının büyük olduğunu görünce itfaiyenin peşinden ben de olay yerine gittim. İtfaiyecilere yardım ettik. Dal parçası ile yangını söndürmeye ve yayılmasını engellemeye çalıştım. Dumandan etkilendiğim için olay yerinden çıkıp temiz hava almak istedim. Yaklaşık 30-40 metre ileride 2-3 metrekare bir yerin tutuşturulup söndürüldüğünü gördüm. Bunu polis ekiplerine söylemek için yanlarına gittim. Konuyla ilgilenmeyip benim kimliğimi sordular. Kimlikteki fotoğrafın bana benzemediğini belirttiler. Bunun için karakola götürüldüm ve yangınla ilişkilendirilmeye çalışıldı. Suçsuzum." şeklinde ifade verdiği öğrenildi.


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