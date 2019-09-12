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Maltepe’de kitap fuarında şiir gecesi

Maltepe Belediyesi Kitap Fuarı’nın üçüncü gününde, 10 usta şairin katıldığı şiir gecesi düzenlendi.

12 Eylül 2019 Perşembe 13:25
Maltepe’de kitap fuarında şiir gecesi

Maltepe Belediyesi Kitap Fuarı’nın üçüncü gününde, 10 usta şairin katıldığı şiir gecesi düzenlendi. Mehtap Meral’in de kendi besteleri ve şarkılarla eşlik ettiği gecede, sanatseverler unutulmaz anlar yaşattı.


“Edebiyatın Eylül Durağı” sloganıyla düzenlenen Maltepe Belediyesi Kitap Fuarı üçüncü gününde önemli şairleri ve Türk basın ve edebiyat dünyasının unutulmaz ismi Hıfzı Topuz’u ağırladı. Fuarın üçüncü günü Hıfzı Topuz ve Öner Ciravoğlu birlikte katıldığı “Tanıdığım Edebiyatçılar” isimi söyleşiyle başladı. Hıfzı Topuz, burada unutulmaz şairlerden Nazım Hikmet ile nasıl tanıştığını, Nazım Hikmet’in nasıl kaçtığını, onunla Avrupa’da buluşmasını ve şiirlerini nasıl kayda aldığını anlattı. Mustafa Kemal Atatürk’ü de gören son insanlardan biri olan Topuz, ayrıca Atatürk’le nasıl tanıştıklarını da anlatarak hayatından önemli kesitleri, dinleyicilerle paylaştı. Topuz gençlere, “Hiçbir şeyden korkmayın. İnadına üzerine gidin” şeklinde öğüt verdi. Söyleşide “Kadir İncesu’nun Objektifinen Hıfzı Topuz” isimli slayt da gösterildi.


Orhan Alkaya büyüledi


Fuarda yayınevlerinin katılımı ve vatandaşların yoğun ilgisinin devam ettiği üçüncü günün son programında içlerinde Orhan Alkaya, Mahir Karayazı, Gonca Özmen ve Mehmet Altun gibi şairlerin bulunduğu kalabalık bir şair topluluğu, şiirlerini seslendirdi. Mehtap Meral’in de kendi besteleri ve şarkılarla eşlik ettiği gecede, şiir severler unutulmaz bir gece yaşadı. Mehtap Meral, Şükrü Erbaş’tan “Bir Özlemin İzdüşümü”, Gülten Akın’dan “Kış Uykusu”,Ataol Behramoğlu’ndan “Göre”, Füruğ Ferruhzad’dan Makbule Aras çevirisiyle “Kayıp”, Sabahattin Ali’den “Çocuklar Gibi”, Metin Altıok’tan “İzin Verin de” ve Nazım Hikmet’ten “Güzel Günler Göreceğiz” şiirlerini şarkı formunda seslendirdi. Katılan şairlerden Betül Dündar “Ben Sana Ne Yaptım?”, Cenk Gündoğdu “Ölmüş”, Gonca Özmen “Bile İsteye”, Mahir Karayazı “Öp Kamyonu”, Mehmet Altun “Rüzgar”, Metin Cengiz “Gül” ve “Yara”, Nilay Özer “Yüzü Kelebeklerle Örtülü”, Orhan Alkaya “Enel” şiirlerini okudu. Katılımcıların yoğun alkış ve ilgisiyle karşılaşan şairlere, kitap fuarı ve katılımları adına plaket takdim edildi.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 13:25
  1. kitap
  2. sanat

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