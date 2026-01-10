  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Yerel Maltepe'de kahreden son! Serinlemek için girdiği deniz sonu oldu
Yerel

Maltepe'de kahreden son! Serinlemek için girdiği deniz sonu oldu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Maltepe'de kahreden son! Serinlemek için girdiği deniz sonu oldu

İstanbul Maltepe'de akşam saatlerinde yaşanan feci olay, çevre sakinlerini yasa boğdu. Saat 17.20 sularında Yalı Mahallesi Orhangazi Şehir Parkı yakınlarında serinlemek amacıyla denize giren bir şahıs, bir süre sonra gözden kayboldu.

Maltepe'de yüzmek için denize giren şahıs, boğularak hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.20 sıralarında Maltepe Yalı Mahallesi Orhangazi Şehir Parkı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Murat Y. (30) yüzmek için denize girdi. Kısa bir süre sonra şahsın denizde çırpınmaya başlaması üzerine çevredeki vatandaşlar Murat Y.'ye can simidi attı. Şahıs denizden çıkarılamazken, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Deniz polisi tarafından denizden çıkarılan Murat Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Şahsın cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

