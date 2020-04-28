Maltepe’de fırınlara Ramazan denetimi

Maltepe Belediyesi ekipleri korona virüse yönelik önlemlerini sürdürürken, Ramazan’ın başlamasıyla birlikte fırınlardaki denetimini sıklaştırdı. Fırınları sosyal mesafe kuralına uymaya davet eden zabıta ekipleri, ürün, etiket ve hijyen denetimi de gerçekleştirdi.

Ramazan’ın başlamasıyla birlikte korona virüse yönelik alınan önlemler arttırıldı. Maltepe Kaymakamlığı ile koordinasyon halinde çalışmaları yürüten Maltepe Belediyesi zabıta ekipleri, fırınlara denetim gerçekleştirdi. Fırın sahiplerini ve halkı sosyal mesafe kuralına uymaya davet eden ekipler, ürün, etiket ve hijyen denetimi de yaptı. Ayrıca çalışanların maske ve eldivenlerini de kontrol eden ekipler, denetimlere hız kesmeden devam edeceklerini söyledi.

Pazarda maske ve eldiven dağıtıldı

Bunun yanı sıra Maltepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Kartal Pazarcılar Odası ile birlikte Altayçeşme Semt Pazarı’nda halka maske ve eldiven dağıttı. Pazarlarda da denetimlerini sürdüren ekipler, kurallara uymayan esnaf ve vatandaşları uyararak cezai işlem uyguladı.