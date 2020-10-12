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Aktüel Maltepe'de cinayet zanlısı tutuklandı
Aktüel

Maltepe'de cinayet zanlısı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-12 13:18:09 -
Maltepe'de cinayet zanlısı tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Maltepe'de bir kişiyi silahla öldüren şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 9 Ekim'de Cevizli Mahallesi Adnan Bey Sokak'ta evinin önüne aracını park ettiği sırada İ.U'nun (57) yanına gelen motosikletli bir kişi tarafından öldürülmesi olayına ilişkin çalışma başlattı.

Polis, olay yeri çevresindeki görgü tanıklarının ifadesine de başvurdu. Maktulun eşi A.U. ise bir markette kasiyer olarak çalıştığını iş çıkışı eşinin kendisini aldığını, araçla eve geldikleri sırada motosikletli bir kişinin eşine 2 el ateş açarak kaçtığını anlattı.

Polis, yaptığı çalışmanın ardından 10 Ekim'de Kartal'da şüpheli Sercan M'yi (36) yakaladı.

Evinde yapılan aramada 2 pompalı tüfek, anahtarlık şeklinde silah, değişik çaplarda 77 fişek ele geçirilen şüpheli, ifadesinde İ.U'nun eşi A.U'ya ilgi duyduğu için cinayeti gerçekleştirdiğini anlattı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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