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Yerel Maltepe'de alkollü sürücü ticari taksiye çarptı: 1 yaralı
Yerel

Maltepe'de alkollü sürücü ticari taksiye çarptı: 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2023-12-24 07:04:00 -
Maltepe'de alkollü sürücü ticari taksiye çarptı: 1 yaralı

Maltepe'de alkollü sürücü caddeye çıkarken ticari taksiye çarptı. Kaza da bir kişi hafif şekilde yaralandı.

Olay, 05.00 sırlarında İstanbul Maltepe ilçesi, Bağdat Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre T.G. isimli Seat marka 34 NC 9825 plakalı alkollü araç sürücüsü ara sokaktan caddeye çıktığı sırada, yan yoldan hareket halindeki H.Ç. kontrollündeki 34 TJJ 94 araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle T.G. kontrollündeki araç yolun ortasındaki refüje ve trafik lambasına vurarak durabildi.

Çevredeki vatandaşlar tarafından polis ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı taksi sürücüsünü Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

 

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