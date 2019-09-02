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Maltepe ve Üsküdar’da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Maltepe ve Üsküdar’da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında biri kadın 3 kişi yaralandı.

02 Eylül 2019 Pazartesi 05:10
Maltepe ve Üsküdar’da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Maltepe ve Üsküdar’da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında biri kadın 3 kişi yaralandı. Yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Üsküdar Salacak Sahil Yolu’nda 03.00 sıralarında 10 HS 793 plakalı motosiklet sürücüsü virajda hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet karşı yola geçerken motosiklet üzerinde bulunan bir kadın 2 kişi yaralandı. Arkadaşlarının kaza yaptığını gören motosikletliler 112 Sağlık ekiplerini arayarak haber verdi. Olay yerine sağlık ekipleri, polis ekipleri ve Gece Kartalları sevk edildi. Sağlık ekipleri motosikletle savrulan yaralıyı alarak hastaneye götürdü.


Aynı saatlerde Maltepe kaza


Maltepe’de ki kazada ise 03.00 sıralarında 34 BSV 081 plakalı aracın sürücüsü Muharrem Umut Er Bostancı Mevkii E5 kuzey istikamette seyir halindeyken yol ayrımındaki bariyerlere çarptı. Çarpanın etkisi ile araç içinde sıkışan Muharrem Umut Er çevredeki vatandaşların yardımı ile araçtan çıkartılarak 112 sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri yaralı Er’i ambulansa koyarak Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 05:10
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