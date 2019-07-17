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Maltepe Üniversitesi 7 Öğretim Üyesi alıyor! Peki Öğretim üyesi alımı başvuru şartları nelerdir?

Maltepe Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere toplam 7 personel alımı yapacağını ilan etti Üniversite Rektörlüğü tarafından yapılan alım ilanına göre; Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik yüksekokulu için kamu personelinin alınacağını bildirdi. Başvurular 17 Temmuz itibari ile başlamış olup son başvuru tarihi ise 31 Temmuz’dur. Başvuru şartları ve genel bilgiler ilan içeriğinde belirtilmiştir. Üniversite kadrosuna kamu personeli alımı başvuru ilan detayları…

17 Temmuz 2019 Çarşamba 13:17
Maltepe Üniversitesi 7 Öğretim Üyesi alıyor! Peki Öğretim üyesi alımı başvuru şartları nelerdir?

Maltepe Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere toplam 7 personel alımı yapacağını ilan etti Üniversite Rektörlüğü tarafından yapılan alım ilanına göre; Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik yüksekokulu için kamu personelinin alınacağını bildirdi. Başvurular 17 Temmuz itibari ile başlamış olup son başvuru tarihi ise 31 Temmuz’dur. Başvuru şartları ve genel bilgiler ilan içeriğinde belirtilmiştir. Üniversite kadrosuna kamu personeli alımı başvuru ilan detayları…

Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım ilanı şu şekilde: Maltepe Üniversitesi Araştırma ve Öğretim Görevlileri istihdam edecek. Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. ve 33. Maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri alınacaktır.

İlgililer ilanda belirtilen kadroya başvuru için gerekli olan belgelere, bilgilere ve sonuçlara Üniversitemizin web sayfası www.maltepe.edu.tr den ulaşabilirler. Başvurular ilanın yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde ilanda belirtilen ilgili birime şahsen yapılır.

Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki koşulları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.

Not: Adayların ilan tarihini izleyen 15 gün içinde Rektörlüğümüze şahsen başvurmaları gerekmektedir. Postayla, son başvuru tarihinden sonra ve eksik belgeyle yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

SINAV TAKVİMİ

İlk Başvuru Tarihi : 17.07.2019

Son Başvuru Tarihi : 31.07.2019

Ön Değerlendirme Tarihi : 02.08.2019

Sınav Tarihi : 05.08.2019

Sınav Sonuç Tarihi : 07.08.2019

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 13:17
  1. Maltepe Üniversitesi 7 Öğretim Üyesi alıyor!
  2. Maltepe Üniversitesi öğretim üyesi alımı başvuru şartları nelerdir?

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