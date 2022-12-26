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Gündem Maltepe sahilde batan gemi 7 milyon liraya satışa çıkarıldı
Gündem

Maltepe sahilde batan gemi 7 milyon liraya satışa çıkarıldı

Maltepe Sahili'nde şiddetli fırtınanın etkisi ile kayalara çarparak batan gemi icradan satışa çıkarıldı. Batık geminin değeri yaklaşık 7 milyon TL olarak hesaplandı. Geminin son hali havadan görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2022-12-26 12:31:00 -
Maltepe sahilde batan gemi 7 milyon liraya satışa çıkarıldı

Türkiye bandıralı 808 groston ağırlığında olan 67 metre uzunluğundaki Ayiş 1 adlı Ro-Ro gemisi, geçtiğimiz Kasım ayında gece yarısından sonra fırtınanın etkisiyle kıyaya çarparak batmıştı. Yaklaşık 1 yıldır kaldırılmayan geminin iskele ve baş tarafının suya gömüldüğü görüldü. 53 yaşına girecek olan Ro-Ro gemisi için 6 milyon 402 bin 738 TL değer biçildi. İstanbul Anadolu Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından geminin ilk ihalesi 18 Ocak 2023'te yapılacak. 23 Ocak tarihine kadar gemi için talip çıkmazsa ikinci ihale ise 21 Şubat'ta düzenlenecek.

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