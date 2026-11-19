Fenerbahçe'nin Maltepe bölgesinde gündemde olan ve biri halihazırda inşaat aşamasında, diğeri ise teklif ve değerlendirme sürecinde bulunan iki büyük projesi yer alıyor. Beşinci nesil stat konseptiyle denize dolgu yapılarak inşa edilmesi planlanan stadyum 75.000 seyirci kapasitesine sahip olması düşünülüyor.

Deniz ulaşımı ve metro hatlarıyla doğrudan bağlantılı tasarlanan projede, 80 bin kişinin stadyuma 40 dakika içinde giriş-çıkış yapabilmesi planlanıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde, Kadıköy'deki stadyum arazisinin boşaltılması karşılığında yeni stadın tapusuyla Fenerbahçe'ye verilmesi gündemde. Teklif paketinde ayrıca 300-400 tekne kapasiteli bir marina, 30 bin metrekarelik açık kiralama alanı ve Kenan Evren Lisesi arazisi projesinin devri gibi ek gelir kalemleri de konuşulan konular arasında.

FENERBAHÇE ESKİ KODLARINI YİTİRMEK İSTEMİYOR

Ancak Fenerbahçe camiası kuruluşundan bu yana Kadıköy’de olduğu için projeye pek olumlu bakmıyor. Ancak futbol yorumcularına göre Fenerbahçe’nin yeniden eski günlerine dönmesi için projenin uygulanması şart.

Kulübün mevcut stadyumdaki yıllık yaklaşık 75-80 milyon euro seviyesindeki gelirinin, Maltepe'deki AVM ve etkinlik alanlarıyla birlikte yıllık 200 ila 250 milyon euro bandına çıkacağı düşünülüyor.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu teklifi kulüp menfaatleri çerçevesinde incelemekte olup, Kadıköy'den taşınma konusundaki nihai kararın Fenerbahçe Genel Kurulu oylamasıyla verileceği duyurdu.

GALATASARAY YENİ DÖNEME GEÇEREK BAŞARILI OLDU

Galatasaray, yeni stadyumu olan Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ne (günümüzdeki adıyla RAMS Park) 2011 yılında geçmişti. Eski Ali Sami Yen Stadyumu'nun etrafının tamamen şehirleşmesi ve E-5 viyadüğüne dayanması, yerinde genişletme yapılmasını ve modern bir stat inşasını imkânsız kılmıştı.

Ancak yeni stadyuma geçen sarı-kırmızılı ekibin loca geliri arttı, yeni bir vizyon ile yoluna devam etti. Yeni vizyon Ali Sami yen Spor kompleksini dünya gündemine sık sık getirdi. Kasım 2026 itibarıyla iki takım arasında oynanan son 12 resmi karşılaşmaya bakıldığında Galatasaray'ın belirgin üstünlüğü de rekabete eklenince Fenerbahçe’nin yeni bir adım ihtiyacı gündeme geldi.

FENERBAHÇE CAMİASI NEDEN KADIKÖY DİYOR

Fenerbahçe camiasının önemli bir bölümü, hem kulübün Kadıköy ile özdeşleşen tarihi kimliğini kaybetmek istememesi hem de mevcut stadın yerinde büyütülmesinin daha mantıklı ve risksiz görülmesi nedeniyle Maltepe'ye taşınmaya karşı çıkıyor.

Ayrıca taraftarlar, Maç günleri Kalamış, Bağdat Caddesi, Moda ve Altıyol çevresinde oluşan sosyal atmosferin, sahil kenarındaki izole bir dolgu alanında yakalanamayacağını düşünüyor.

Fenerbahçe yönetiminin elinde mevcut stadın kapasitesini yaklaşık 47.900'den 64.000 kişiye çıkaracak hazır bir yenileme projesi de bulunuyor.