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Maltepe büyük zaferi Manga ile kutlayacak

Maltepe, büyük zaferin 97.

27 Ağustos 2019 Salı 12:15
Maltepe büyük zaferi Manga ile kutlayacak

Maltepe, büyük zaferin 97. yılını muhteşem bir etkinlikle kutlamaya hazırlanıyor. Maltepe Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı binlerce vatandaşın katılacağı geleneksel fener alayı ve Manga konseri ile kutlayacak.


Maltepe Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı bu yıl da çeşitli etkinliklerle kutlayacak. Büyük zaferin 97. yıl dönümünde Maltepe’de yapılacak etkinlikler kapsamında, saat 20.30’da belediye önünden ilçe meydanına doğru ellerde meşaleler ve pankartlarla fener alayı gerçekleştirilecek. Fener alayının ardından Maltepe Meydanı’na ulaşacak binlerce vatandaş, Manga grubunun konseriyle 30 Ağustos coşkusunu doyasıya yaşayacak.



“Bağımsızlığımıza sahip çıkıyoruz”


Vatandaşları kutlamalara davet eden Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Bundan tam 97 yıl önce ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün Kocatepe’den emrini verdiği ve 4 gün süren bir mücadelenin ardından, zaferle sonuçlanan büyük taarruzun yıl dönümünde, tüm emperyalist odaklara Maltepe’den bir kez daha, bu Cumhuriyetimizin bağımsızlığına ve Atatürk devrimlerine birlik ve beraberlik içerisinde sahip çıktığımızı göstereceğiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 12:15
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