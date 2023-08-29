Maltepe Belediye Başkanı hakkında şok iddia! 'Sigara alacak parası yokken milyoner oldu'

CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ile seçim çalışmasında beraber olduklarını belirten Negüzel, Kılıç'ın kirli ihalelere bulaştığını, sigara alacak parası yokken milyoner olduğunu söyledi.

'Cebinde sigara alacak parası yoktu'

CHP'li Ali Kılıç'ın Maltepe Gülsuyu Cemevi'nin bağışlarına el koyduğunu iddia eden Ökkeş Negüzel adlı kişi, Metropol Haber'e konuşarak şu ifadeleri kullandı:

Bu adam İstanbul'a geldiğinde Ümraniye Mustafa Kemal'de oturuyordu. Cebinde sigara alacak parası yoktu. Seçim çalışmasında yemek yediği lokantaya 1 sene para ödeyemedi. Adamla anlaştı. Koltuğa oturunca adamı belediye başkan yardımcısı yaptı. Esnaf lokantacısı başkan yardımcısı oldu. Adam lise mezunu bile değil. Meclis üyeleri, kim nerede, ne yaptı biliyorum. Meclis üyeleri, sapıklar, müdürler... Nasıl isterseniz öyle anlatayım.

Ali Kılıç belediyeyi 30 milyon borçla aldı şimdi 1 buçuk milyar borcu var. Mustafa Zengin adıyla devam ediyor. Hiçbir yatırım yapmadı. Bir tane kültür merkezi yaptı, 3 tane park yaptı. Dahası var konuşacağız, tanışacağız. Bana kaçtı diyenler var. Ben bunları onun yüzüne söyledim. Benden biat etmemi istedi. Cemevine gitmemi istemedi, gittim. Beni tersledi.

'Cemevinin bağışlarına çöktü' iddiası!

En son hamlesi Gülsuyu Cemevi'nin bağışlarına el koydurttu Kadıköy İcra Dairesi aracılığıyla. Bunlar resmi delilli kanıtlıdır. Sitenin kendi sayfasında paylaşılıyor. Bunu yapan Cumhuriyet Halk Partili Ali Kılıç'tır. Alevi düşmanıdır. Kendisi alevi değildir ben kendisinin kim olduğunu çok iyi biliyorum. Tuncelililerin yüz karası. Açık delil Maltepe Gülsuyu Cemevi yazın acı gerçeği görün. Adamların bağışına icra getirmişler.

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