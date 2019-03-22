Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç:" İstanbul 1 Nisan’a farklı uyanacak"

Maltepe Belediye Başkanı ve CHP’nin Maltepe Belediye Başkan Adayı Ali Kılıç, 31 Mart seçimler öncesi ilçedeki herkesle tek tek temas kuruyor. Fındıklı Mahallesi’ndeki Hancıoğlu Caddesi esnafını ziyaret eden ve cadde üzerindeki çocuk parkında vatandaşlarla sohbet eden Başkan Ali Kılıç, İstanbul’un 1 Nisan’a çok farklı bir anlayışla uyanacağını söyledi.

Seçimler için öncelikle güvenlik ve huzur çağrısı yapan ve İstanbul’un bir iklim değişikliğine ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Maltepe Belediye Başkanı ve CHP’nin Maltepe Belediye Başkan Adayı Ali Kılıç, “İnşallah Rabbim nasip ederse 31 Mart günü önce Maltepe’de, sonra tüm İstanbul’da barışın, dostluğun hakim kılındığı, herkesin kol kola, yan yana seçim sandıklarına gittiği, seçime katılımın en yüksek olduğu bir gün diliyoruz. Önce huzur. Önce kimsenin burnu kanamadan, dostluğun hakim olduğu bir seçim yaşayalım. İnşallah 1 Nisan sabahından itibaren Maltepe’de, Maltepe halkının güvenine layık olarak ikinci dönem bir görev üstleneceğiz ve Maltepe’de zirveye yürüyüş devam edecek diye düşünüyorum. Ve tabi temennimiz, artık 20 yıldan sonra İstanbul’da bir iklim değişikliğinin olması gerektiğine inanıyoruz. Şu andaki Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Ekrem İmamoğlu genç, dinamik bir kardeşimiz olarak İstanbul’da anakent belediye başkanı olsun, 16 milyonluk İstanbul 1 Nisan sabahı farklı bir anlayışla uyanacak. Nasıl bir anlayış olacak? Ötekileştirmeyen, kimseyi kutuplaştırmayan, bana oy vermiş veya vermemiş dedirtmeyen, herkese aynı hizmeti götüren bir anlayışla İstanbul’a hizmeti getireceğiz. 39 ilçenin 39’u da başımızın tacı. Bize oy veren de, vermeyen de. Vermeyenlere asla kızmayacağız çünkü biz kendimize diyeceğiz ki, ‘Biz kendimizi anlatamamışız.’ O nedenle sabah saat 5’ten gece saat 12 - 12 buçuklara kadar sokaklardayız. Bu defa kendimizi iyi anlatmak istiyoruz ve inanıyoruz. İnanıyoruz ki 1 Nisan sabahı güneş yeniden doğacak. Bu gök kubbenin altında al bayrağımız dalgalanırken, ezanlarımız okunurken güneş yeniden doğacak ve İstanbul’u sosyal demokrat anlayış, insan odaklı bir hizmet anlayışı yeniden kucaklayacak” diye konuştu.

Geride kalan 5 yıllık görev süresinde kendisini en çok hangi hizmetlerin mutlu ettiğini anlatan Başkan Ali Kılıç şunları söyledi: “Birçok projem var ama Maltepe’de bütün kadın kardeşlerim bilir ki kadınlar önceliklidir. Her şeyi kadınlar için yaptım. Hep onların kardeşi Ali oldum, onların Ali’si oldum, bu bir. İki, gençlerin ve çocukların ağabeyi oldum. Çocuklarımıza kreşler açtım, gençlerimize buluşabilecekleri merkezler, spor yapabilecekleri, antrenman yapabilecekleri, maç yapabilecekleri statlar açtım. Onları buluşma merkezlerinde topladım. Bağımsız Mutluluk Merkezi adı altında uyuşturucuya karşı mücadele başlattım. Yine trafik zabıtalarını eğiterek, okulların önüne birer tane zabıta kardeşimizi koyarak, uyuşturucuyla mücadeleyi okulların önünde sürdürdüm. Bu aslında belediye olarak benim görevim değil, ama ben buranın belediye başkanı olarak onların ağabeyi olarak nerede uyuşturucu söz konusuysa hemen orada ‘Dur’ demem gerekiyordu. Biz bu anlayışla hizmetimizi sürdürdük. Yetmedi, sabah 7’de çocuklarımızı oturdukları mahallelerden otobüslerle alıyoruz, ücretsiz bir şekilde 4 buçuk yıldır okullarına taşıyoruz. Yani Maltepe’de kadın olmak ve genç olmak ayrıcalıklıdır, bunu herkes biliyor. Yine gençlerimizin buluşabilecekleri Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde 5 yıl boyunca bütün etkinliklerim ücretsiz oldu. Ne konser için, ne sergi için, ne paneller için, ne de geziler için asla 1 kuruş para talep edilmedi. Vatandaşlarımızı ücretsiz götürüp getirdim. Edirne’ye düzenli otobüslerimiz kalkıyor, Çanakkale Şehitliği’ne düzenli otobüslerimiz kalkıyor. Ankara’ya, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e düzenli otobüslerimi gönderiyorum ve istiyorum ki genç kuşak Maltepeliler Türkiye’nin kuruluşunda hangi bedeller ödenmiş ve Türkiye Cumhuriyeti kurulurken ulu önderimiz Atatürk neler yaparak bu ülkeyi bize bahşetmiş; onun devrimlerine sahip çıkmanın alt yapısını oluşturuyoruz”