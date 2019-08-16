0553 313 94 23

Maltepe, asbest denetiminde rekora koşuyor

Yıkılacak binalarda asbest denetimi başlatarak örnek bir belediyecilik sergileyen Maltepe Belediyesi, denetimlerin başladığı 2016 yılından bu yana bin 539 binada asbest denetimi yaptırarak, bir rekora da imza attı.

16 Ağustos 2019 Cuma 14:07
Maltepe, asbest denetiminde rekora koşuyor

Yıkılacak binalarda asbest denetimi başlatarak örnek bir belediyecilik sergileyen Maltepe Belediyesi, denetimlerin başladığı 2016 yılından bu yana bin 539 binada asbest denetimi yaptırarak, bir rekora da imza attı.


Asbest denetimleri ile tüm Türkiye’ye örnek olan Maltepe Belediyesi, denetimlere başladığı 21 Mart 2016’dan bu yana bin 539 binada asbest denetimi gerçekleştirdi. 275 binada asbestli malzemenin tespit edilmesi üzerine buralarda uzman ekipler eşliğinde denetimli söküm çalışmalarında bulunan Maltepe Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü kadrosunda 2 asbest söküm uzmanını da istihdam etti.


Asbest nedir?


Isıya, aşınmaya ve kimyasal maddelere çok dayanıklı lifli yapıda bir mineral olan asbest; halk arasında toprak, gök toprak ve çelpek gibi isimlerle biliniyor. Kanser gibi ciddi hastalıklara neden olan bu madde, kazanlarda, su borularında, çatı kaplama malzemelerinde ve zemin döşemelerinde görülüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 14:07
  1. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yeni sezon mesajı
    1. TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yeni..
    2. Erzurum Havalimanı 7 ayda 614 bin 436..
    3. Mert Çetin kimdir? Yıldırım Mert Çetin..
    4. Mesafeyi 1300 dakika azalttı! Yüzde 8..
    5. AK Partili Meclis üyesinden mecliste..
    6. Trump’a Grönland yanıtı
    7. Özel Harekat Polisleri, Hakkari’ye..
    8. Mekke Camii'nin temeli dualarla atıldı
    9. Ayvalık’ta polisten huzur operasyonu
    10. Memur zamlarına ilişkin açıklama!
    11. Nikahları damadın tedavi gördüğü..
    12. Ereğli Belediyesinden bayram sonrası..
    13. Hakkari’de 2 terörist etkisiz hale..
    14. Başkan Kılca, minik öğrencilerin..
    15. Beşiktaş’ın yeni transferleri Sivas..
    16. Başkentte düzensiz göçmenlere yönelik..
    17. Nevşehir Merkez Göre beldesi TOKİ 225..
    18. Alican Çelik yeniden TFF İl Temsilcisi..
    19. Taksim Meydanı’nda deprem simülasyon..
    20. Spot piyasada elektrik fiyatları
    21. İzne gelen askerin acı ölümü
    22. Bahçe yangınında 80 meyve ağacı zarar..
    23. Mekke Camii’nin temeli atıldı
    24. Yolu dökülen sabun yağmur yağınca..
    25. Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere..
    26. Beşiktaş'tan transfer bombası Cenk Tosun
    27. Helezon makinesine elini kaptıran..
    28. Yine kendilerine yakışanı yaptılar!..
    29. Düzce Belediyesi bayram boyunca 1700..
    30. Fatih Çiftçi’den Çatak Belediyesine..
    Yunan basını manşetlerine taşıdı! 'Türkler füzeleri ateşliyor'
    Yunan basını manşetlerine taşıdı! 'Türkler füzeleri ateşliyor'
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    AK Parti, Gül ve Davutoğlu’na neden yer vermedi? İşte AK Parti cephesinden gelen cevap
    AK Parti, Gül ve Davutoğlu’na neden yer vermedi? İşte AK Parti cephesinden gelen cevap
    Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!
    Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi

    Günün Karikatürü

    16 Ağustos 2019
    'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu! Cumhuriyet yazarından ‘Kurban’la ilgili skandal sözler
    'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu! Cumhuriyet yazarından ‘Kurban’la ilgili skandal sözler
    Kandil’de vahşet! Teröristleri yakarak öldürdüler
    Kandil’de vahşet! Teröristleri yakarak öldürdüler