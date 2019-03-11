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Maltepe Amatör Spor Kulüpleri’nden Başkan Ali Kılıç’a teşekkür

Maltepe Amatör Spor Kulüpleri (MASK) düzenlediği etkinlikle Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’a teşekkür etti.

11 Mart 2019 Pazartesi 17:44
Maltepe Amatör Spor Kulüpleri’nden Başkan Ali Kılıç’a teşekkür

Maltepe Amatör Spor Kulüpleri (MASK) düzenlediği etkinlikle Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’a teşekkür etti. Amatör kulüplerin başarısının artmasında Kılıç’ın büyük katkısı olduğunu ifade eden MASK Başkanı Behram Kaçar; Ali Kılıç göreve gelene kadar Amatör Spor Kulüpleri olarak bir takım için sahalarda bize düşen antrenman süresi 1.5 saatti. Şimdi bu süre 3 gün. 2014’te şampiyonluk sayımız 4’tü şimdi 62’ye çıktı” diye konuştu.


Küçükyalı Süreyya İlmen Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın yanı sıra MASK Başkanı Behram Kaçar, spor kulüplerinin başkan ve yöneticileri ile oyuncular katıldı. Herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini vurgulayan Kılıç; “Biz her koşulda Maltepemizin genç yeteneklerine sahip çıkmak için çalıştık. Bir şekilde bitirilmeyen Gülsuyu Stadyumu’nu bitirdik. Şimdi tüm kulüplerimiz bu stadyumda antrenman yapmak için sıraya giriyor. Bunu görünce bir yandan seviniyorum. Bir yandan üzülüyorum. Daha fazlasını yapmamız lazım. Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak, sportif alanlara teşvik ederek yeteneklerini ortaya çıkarmak için spor alanlarımızın sayısını arttıracağız. Biz her koşulda amatör spor kulüplerimizin yanındayız. İkinci dönemde alt yapıya daha çok ilgi göstereceğiz. Ancak herkesin elini taşın altına koyması lazım. Ben tek başıma bunun kararını veremem. Hep beraber adım atmalıyız. Bu konuda MASK’ın ve Başkanı Behram Kaçar’ın çalışmalarını takdir ediyorum. Gençlerimize sahip çıkıyorlar. Önemli başarılara imza atıyorlar. Yeni dönemde yine İnşallah yine hep birlikte güzel işlere imza atacak, şampiyonluk sayımızı çok daha yukarılara taşıyacağız” diye konuştu.



“Ali Kılıç’tan gördüğümüz desteği kimseden görmedik”


Maltepe’deki Amatör Spor Kulüpleri’nin artan başarısında Ali Kılıç’ın payının büyük olduğuna vurgu yapan MASK Başkanı Behram Kaçar Kılıç’a destekleri için teşekkür etti. Kaçar; “Ben çok eski bir Maltepeliyim. Bir çok belediye başkanı ile çalışma fırsatım oldu. Hepsi bizim değerimiz ancak Ali Kılıç’tan gördüğümüz desteği bugüne kadar kimseden görmedik. 2014 yılında Ali Kılıç göreve gelene kadar Amatör Spor Kulüpleri olarak bir takım için sahalarda bize düşen antrenman süresi 1.5 saatti. Şimdi bu süre 3 gün. 2014 yılına kadar Amatör Spor Kulüplerimizin 4 şampiyonluğu vardı. Şimdi 62 şampiyonluğa ulaştık. Bu konuda emeğini ve desteğini hiçbir zaman bizlerden esirgemeyen Başkan Kılıç’ın bu artan başarı grafiğine katkısı çok yüksek” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 17:44
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