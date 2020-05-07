  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Malta'daki Türk kazazede, ambulans uçakla Türkiye'ye nakledildi

Yeniakit Publisher
2020-05-07 21:30:02 -
Malta'daki Türk kazazede, ambulans uçakla Türkiye'ye nakledildi

ROMA (AA) - Malta'da geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan Cem Kofoğlu, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Türkiye’ye nakledildi.

AA muhabirinin diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Kofoğlu, 2 Mayıs’ta ikamet ettiği Malta’da motosikletiyle trafik kazası geçirerek, ciddi şekilde yaralandı.

Kofoğlu, tedavi sürecinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasında Malta’da çok daha zorlu olacağından hareketle Türkiye’ye dönmek istedi.

Kofoğlu’nun talebi, Türkiye'nin Valetta Büyükelçiliği vasıtasıyla Sağlık Bakanlığına iletildi.

Sağlık Bakanlığı yetkililerin de talebini hızla işleme koyduğu 34 yaşındaki Kofoğlu, bu sabah erken saatlerde bakanlığa ait ambulans uçakla Malta'dan Türkiye'ye getirildi.

Vücudunda çok sayıda kırık bulunan Kofoğlu’nun yarın ameliyat edileceği öğrenildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı