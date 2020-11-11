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Aktüel Malta'da "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" kampanyası çerçevesinde fidan dikildi
Aktüel

Malta'da "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" kampanyası çerçevesinde fidan dikildi

Yeniakit Publisher
2020-11-11 21:30:07 -
Malta'da "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" kampanyası çerçevesinde fidan dikildi

ROMA (AA) - Malta'da Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" programı kapsamında fidan dikildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda başlatılan "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" kampanyası çerçevesinde Malta'da adanın batısındaki Ghajn Tuffieha'da fidan dikimi yapıldı.

Fidan dikim törenine, Malta Çevre, İklim Değişikliği ve Planlama Bakanı Aaron Farrugia, Malta Çevre Genel Müdürü (GM) Herman Galea ve Kuzey Batı Doğa Kurulu Başkanı Salvador Vella ile Türkiye'nin Valetta Büyükelçiliği Misyon Şefi Yardımcısı Büyükelçilik Müsteşarı Tuğba Alan Özdenfedakar, Büyükelçilik Müsteşarı Muzaffer Yüksel, Tarım ve Orman Bakanlığında Daire Başkan Yardımcısı Mustafa Mukan Yazar ve Uzman Burcu Yolaçan katıldı.

Törende Büyükelçilik Müsteşarı Özdenfedakar ve Bakan Farruggia, sembolik olarak fidan dikti.

Bakan Farrugia, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile Malta arasındaki iş birliğinin önemini vurgularken, Türkiye'nin Malta'nın ağaçlandırma çabalarına verdiği destekten ötürü teşekkür etti.

Törende, toplam 1000 fidan dikildi.


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