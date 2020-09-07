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Aktüel Malta Dışişleri Bakanı: "(Doğu Akdeniz'de) Askeri çatışma acı verici olur"
Aktüel

Malta Dışişleri Bakanı: "(Doğu Akdeniz'de) Askeri çatışma acı verici olur"

Yeniakit Publisher
2020-09-07 18:04:33 -
Malta Dışişleri Bakanı: "(Doğu Akdeniz'de) Askeri çatışma acı verici olur"

ATİNA (AA) - Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo, Doğu Akdeniz'de yükselen tansiyonun diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini belirterek, "Uzlaşmaların acılı olduğunu biliyorum ancak eğer askeri çatışma alternatifi uygulanırsa o zaman durum çok daha acı verici olacak." dedi.

Bartolo, Atina'da Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Malta'nın, "anlaşmazlıkların barışçıl yoldan çözümünden yana olduğunun" alını çizen Bartolo, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesinin ülkesi için önemine vurgu yaptı.

Bartolo, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelerin diğer bölgeleri de etkileme potansiyeline sahip olduğuna dikkati çekerek, "Uzlaşmaların acılı olduğunu biliyorum ancak eğer askeri çatışma alternatifi uygulanırsa o zaman durum çok daha acı verici olacak." ifadesini kullandı.

Malta'nın Libya meselesine ilişkin tutumuna da değinen Bartolo, "Libya'da bir insani kriz çok kolay bir şekilde Avrupa'nın krizine dönüşebilir." diye konuştu.

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