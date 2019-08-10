Malta 39 mülteciyi kabul etti, gemi yöneticileri reddetti

Malta hükümeti günlerdir Akdeniz sularında mahsur kalan ve 121 mülteciyi barındıran Open Arms gemisindeki mültecilerden 39’unu kabul ettiğini açıkladı. Gemi yönetimini sağlayan İspanyol mülteci hakları savunucusu Proactiva Open Arms, teklifi reddederek mültecilerin tamamının kabul edilmesini istedi.

Malta hükümeti günlerdir Malta deniz kıyılarına yakın Akdeniz sularında mahsur kalan ve 121 mülteciyi barındıran Open Arms gemisindeki mültecilerden 39’unu kabul ettiğini açıkladı. Malta hükümeti sürpriz bir şekilde son kurtarılan 39 mülteciyi kabul ettiğini bildirirken, bu karar son kurtarılan mültecilerin Malta’nın yetkili olduğu deniz sahasında kurtarıldıkları iddiasından kaynaklandığı bildirildi. Söz konusu 39 mülteci askeri bir gemi üzerinden Malta topraklarına transfer edilmesi teklif edildi.

Gemi yetkilileri teklifi reddetti

Gemi yönetimini sağlayan İspanyol mülteci hakları savunucusu Proactiva, Malta’nın bu teklifini reddetti ve mültecilerin tamamının kabul edilmesinde ısrarcı oldu. Open Arms mülteci gemisine sosyal medyadan destekler sürüyor. Dün sabah, ünlü amerikan film oyuncusu Richard Gere gemiye katılıp mültecilere ve gemi yönetimine destekte bulunmuştu.