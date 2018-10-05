Malmö taraftarından Loris Karius'a göndermeli pankart

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 2. maçında Beşiktaş Malmö'ye 2-0 mağlup olurken, İsveç temsilcisinin taraftarları Loris Karius için bir pankart açtı.

Malmö'nün attığı ilk golde büyük bir hata yapan Loris Karius için açılan pankartta ilginç ifadeler yer aldı.

Loris Karius, maç öncesi basın toplantısında geçen sezonki Şampiyonlar Ligi finalinde yediği gollerle ilgili sorulan soruyu ''Geçmişte kaldı'' ifadeleriyle yanıtlarken Malmö taraftarı Karius için Şampiyonlar Ligi finalini kasteden göndermeli bir pankart açtı ve "Başına darbe almıştı, her şey uçuşuyordu. Olsun Karius, sen bugün buradasın" dedi.

KALLSTRÖM: ''KARIUS'UN TUTMASI GEREKEN BİR TOPTU''

İNGİLTERE'DE DE KARIUS'UN GOLÜ KONUŞULDU

İngiliz basını Loris Karius'un Malmö karşısında yediği golü manşetlerine taşıdı.

İngiliz basını Karius'un yediği hatalı golle ilgili ''Liverpool taraftarı Loris Karius'un Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid karşısında yediği golleri unutmazken, Alman kalecinin talihsizliği devam ediyor'' ifadelerine yer verildi.