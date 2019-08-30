Malkaralı oto galericiler kooperatif kuruyor Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir araya gelen oto galericiler, kooperatif kurma kararı aldı.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir araya gelen oto galericiler, kooperatif kurma kararı aldı.

Malkara Süt Üreticileri Birliği Tesisleri’nde buluşan ilçedeki oto galericiler, ilk toplantısını geçici başkan Yavuz Çalış öncülüğünde gerçekleştirdi. Toplantıda yıllar sonra ilçede ilk kez kooperatif kurma adımlarının atıldığı vurgulandı. Oto galericilerin Malkara’nın yararına iş birliği ve uyum içinde çalışması hedefleniyor.

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