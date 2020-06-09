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Sağlık

Malkara’da korona virüs vak’aları sıfırlandı

Bugüne kadar 31 adet Covid-19 vak’asının görüldüğü Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde tüm hastaların taburcu olduğu ve yeni vak’anın olmadığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 10:12:34 -
Malkara’da korona virüs vak’aları sıfırlandı

Bugüne kadar 31 adet Covid-19 vak’asının görüldüğü Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde tüm hastaların taburcu olduğu ve yeni vak’anın olmadığı öğrenildi.


Edinilen bilgiye göre, 31 adet Korona virüs vak’asının kaydedildiği Malkara ilçesinde 5 Haziran Cuma gününden itibaren pozitif vak’a tespit edilmediği bildirildi. Tekirdağ’da en az vak’a görülen ilçenin Malkara olduğu öğrenildi.



’Rehavete kapılmayın, 3 kurala dikkat edin’


Vatandaşların rehavete kapılmaması gerektiğini ifade eden Malkara İlçe Sağlık Müdürü Dr. Refet Çeviker, “Yerinde müdahaleler ile Malkara bu süreci gayet iyi götürdü. Evde izole edilenler aile hekimleri tarafından takibi yapılıyor. Kontrollü sosyal hayata geçtiğimiz bugünlerde hiçbir zaman rehavete kapılmamalıyız. 3 kurala önemle dikkat etmeliyiz. Maske takmaya, el temizliğine ve aramıza mesafe koymaya özen göstermeliyiz” diye konuştu.

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