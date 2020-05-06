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Aktüel

Malkara’da hıdrellez ateşi yakıldı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde köylüler sembolik olarak hıdrellez ateşi yaktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 00:18:51 -
Malkara’da hıdrellez ateşi yakıldı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde köylüler sembolik olarak hıdrellez ateşi yaktı. Sosyal mesafe kuralına uyularak yapılan etkinlikte vatandaşlar ateşin üstünden atlayıp eğlendi.



Gönence Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelen mahalle muhtarı Bayram Ali Ayten, sembolik olarak hıdrellez ateşini sembolik olarak yaktı. Korona virüs tedbirleri nedeniyle kısıtlı katılımla yapılan etkinlikte, yakılan ateşin üzerinden atlanmasıyla kutlama yapıldı. Gönence muhtarı Ayten, yaptığı açıklamada “Yıllardır süregelen hıdrellez geleneğini bu akşam köyümüzde yaktığımız ateşle hatırladık. Bu geleneği karşılamak için sembolik olarak, ateş yakıp atlıyoruz. Fakat bu yıl korona virüs salgını nedeniyle katılımı kısıtla sayıda yaptık. Etkinliğimizi kısa tutarak, sonrasında ateşi söndürdük” diye konuştu. Mahalle sakini Mehmet Özcan ise, “Eski hıdrellezler daha güzel oluyordu” diye konuştu.

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