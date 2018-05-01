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Malkara ilçesinde TIR devrildi, 25 ton mısır silajı tarlaya saçıldı

Malkara ilçesinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği TIR yan yattı.

01 Mayıs 2018 Salı 21:12
Malkara ilçesinde TIR devrildi, 25 ton mısır silajı tarlaya saçıldı

Kaza, Malkara'ya bağlı Şahin Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Tekirdağ’dan yüklediği 25 ton mısır silajını Malkara’da bir işletmeye getiren Ahmet Kanar yönetimindeki 59 DA 421plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrilerek yan yattı.

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Kazada, mısır silajı dolu çuvallar buğday ekili tarlaya saçılırken, yaralanan sürücü Ahmet Kanar ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. TIR çekiciyle yoldan kaldırıldı, çevreye saçılan mısır silajları ise köylerden gelen traktörlerle başka bir TIR'a yüklendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 21:12
  1. Tekirdağ
  2. edirne
  3. malkara
  4. mısır

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