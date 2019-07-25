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Maliye ona emanet… İngiltere’de maliye bakanlığına Müslüman Javid getirildi

İngiltere’de yeni kurulan kabinede Maliye Bakanlığına, bir önceki Başbakan Theresa May döneminde İçişleri Bakanlığı görevini yürüten Müslüman Sajid Javid getirildi.

25 Temmuz 2019 Perşembe 08:59
Maliye ona emanet… İngiltere’de maliye bakanlığına Müslüman Javid getirildi

Yeni Başbakan Boris Johnson'ın kabinesinde Maliye Bakanlığı koltuğuna oturacak Javid, atamasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Maliye Bakanı olarak görevlendirildiğim için derin onur duyuyorum.

Maliye Bakanlığı (ekibi) ile çalışarak AB’den ayrılmak için hazırlanmak, ülkemizi birleştirmek, gelecekteki inanılmaz fırsatları harekete geçirmek için sabırsızlanıyorum.” ifadelerini kullandı.

Pakistanlı Müslüman göçmen bir aileden gelen 50 yaşındaki Javid, daha önce eski Başbakan David Cameron’ın hükümetinde sırasıyla Hazine Bakanlığına bağlı Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı, Finanstan Sorumlu Devlet Bakanlığı, Kültür, Medya Bakanlığı ile İş, İnovasyon ve Yetenek Bakanlığı görevlerini yürütmüştü.

Javid, daha sonra 2016 yılında yapılan AB referandumunun ardından eski Başbakan Theresa May tarafından kurulan hükümette ise Sosyal Konut, Toplum ve Yerel Yönetimler Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı görevlerini yapmıştı.

Siyasete girmeden önce uzun yıllar Londra’nın finans merkezi City of London’da çalışan Javid, Deutsche Bank’ta yönetim kurulu üyeliği ve gelişen piyasalar başkanlığı gibi görevlerde bulundu.

Javid, 2009 yılında finans kariyerini noktalayarak Muhafazakar Partiden siyasete atıldı.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 08:59
  1. ingiltere

YORUM YAZ

  • SağduyuSağduyu25 dk önce
    İşi ehline vermek böyle bir şey işte, hiç heveslenmeyin bizde olması mümkün değil.
  • YasinYasin35 dk önce
    Tasması Ingilizlerin ellinde onların emrine uyuyor
  • nooooonooooo41 dk önce
    bizdekilerin tümü müslüman da ne olmuş
  • YuzbasiBozkurtYuzbasiBozkurt44 dk önce
    Türkiye'de bir Hristiyan Bakan olsa? yada Ermeni?Siyaset nasıl şekillenir tahmin ediyorsunuz değil mi?İşte o yüzden biz henüz gelişememiş ülkeler kategorisindeyiz.
  • Abdullah MuratAbdullah Murat47 dk önce
    Dilekçe vermeden
  • Abdullah MuratAbdullah Murat47 dk önce
    Hemen istifaya ve bir islam ülkesine hicrete çağırıyorum. Şeytanın çalışanı olmayın düşmanın işçisi Küfre tabi yaşamak haramdır Küfre sebeptir.

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