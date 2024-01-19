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Dünya Maliye Bakanı'na verilen ceza dünyanın ağzını açık bıraktı
Dünya

Maliye Bakanı'na verilen ceza dünyanın ağzını açık bıraktı

Yeniakit Publisher
2024-01-19 08:51:00 -
Maliye Bakanı'na verilen ceza dünyanın ağzını açık bıraktı

Katar'da ceza mahkemesi Körfez Arap ülkesinin eski maliye bakanını 5,6 milyar dolardan fazla kara para aklamaktan 20 yıl hapis cezasına ve 16.7 milyar dolar'dan fazla para cezası ödemesine hükmetti.

Reuters'in haberine göre, mahkeme ayrıca Ali Şerif el-Emadi'nin akladığı paranın iki katı ve 21 milyar riyalden fazla ek para cezası olmak üzere 61 milyar Katar riyalinden (16.7 milyar dolar) fazla para cezası ödemesine hükmetti.

Aynı belgeye göre yargıçlar, Katar'ın yönetici ailesinin üst düzey bir üyesi ve Katar'ın eski başbakanının kardeşi olan Şeyh Nawaf bin Jassim bin Jabor Al Thani'yi de kamu fonlarını kötüye kullanmaktan suçlu bularak altı yıl hapis ve 825 milyon riyal para cezasına çarptırdı.

Diğer 14 kişiyle birlikte yargılanan Emadi ve Şeyh Nawaf, mahkemenin 10 Ocak'ta verdiği mahkumiyet kararını temyiz etme hakkı bulunuyor.

Emadi'nin avukatları karar ilişkin yorum yapmazken, Şeyh Nawaf, daha önce başkanlığını yaptığı bir hayır vakfının artık kendisiyle bağlantısı olmadığını duyurdu.

Kara para aklamanın yanı sıra rüşvet, yetkiyi kötüye kullanma
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Habere göre Emadi, kara para aklamanın yanı sıra rüşvet, görevi ve yetkiyi kötüye kullanma ile kamu fonlarına zarar verme suçlarından da mahkum edildi.

Emadi Mayıs 2021'de tutuklanmış ve maliye bakanlığı görevinden alınmıştı.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Thani, Emadi hakkındaki soruşturmanın maliye bakanı sıfatıyla ilgili olduğunu ve bakanlığı sırasında iş dünyasında üstlendiği diğer görevlerle ilgili olmadığını söyledi.

Bu sırada Emadi ve Şeyh Nawaf gibi üst düzey Katarlıların tutuklanması, yargılanması ve şimdi de mahkum edilmesi Katar'ın finans kurumlarında şok etkisine neden olmuştu.

Böylesine yüksek profilli bir yolsuzlukla mücadele soruşturması, üst düzey kamu görevlilerinin nadiren kamu incelemesi veya kovuşturmasıyla karşı karşıya kaldığı Körfez'de alışılmadık bir durum.

Katar'ın eski başbakanı Şeyh Hamad bin Jassim Al Thani'nin kardeşi olan Şeyh Nawaf, 2021 yılına kadar Londra'daki Savoy ve New York'taki Plaza'nın sahibi olan ve Katar'daki 600 milyon dolarlık Katara Towers otel projesini geliştiren QIA'nın otel kolu Katara Hospitality'nin başkanıydı.
Kaynak: Euronews

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