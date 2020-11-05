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Dünya Mali'deki askeri üsleri yakıldı! Kara kıtada Fransa öfkesi
Dünya

Mali'deki askeri üsleri yakıldı! Kara kıtada Fransa öfkesi

İslam ve Müslüman düşmanlığı yapıp Hazreti Peygambere hakareti serbest bırakan Paris yönetimine tepkiler dinmiyor. Mali’nin Kidal bölgesindeki protesto gösterilerinde bulunan halk, Fransız bayraklarının yanı sıra Fransız askerlerinin bulunduğu askeri üssün nöbet kulesini ateşe verdi. Sudan’da da binlerce insan sokaklara inip Macron’a ateş püskürdü.

Yeniakit Publisher
2020-11-05 22:08:00 -
Mali'deki askeri üsleri yakıldı! Kara kıtada Fransa öfkesi

Fransa’daki islam ve Müslüman düşmanlığına tepkiler sürerken, Afrika’daki eski sömürgeleri Paris yönetimini kendisinin yaktığı İslamofobi ateşiyle yakıyor... Afrika’daki birçok ülkede Hazreti Muhammed’e hakaret karikatürlerini savunan Macron’a tepkiler sürerken Mali’nin kuzeyinde göstericiler Fransız askerlerinin de konuşu bulunduğu askeri üssün nöbet kulesini ateşe verdi. Bölge kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Fransa’da yaşanan karikatür krizinin ardından Mali’nin Kidal bölgesinde Fransa karşıtı protesto gösterileri gerçekleştiren sivil halk bölgede bulunan bir askeri üsse saldırdı. Kidal bölgesindeki MINISMA (Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu İstikrar Misyonu) üssü yani Fransız askerlerinin hakimiyetinde ve denetiminde olan konuşlu askeri merkez öfkeli kalabalığın hedefi oldu. Bir süredir üssün önünde sloganlar atan göstericiler, yapılan uyarı atışlarına rağmen üssün girişindeki nöbet kulelerinden birini ateşe verdi. Göstericiler daha sonra üssün yakınından uzaklaşırken, olası saldırı ihtimaline karşı üs içerisinde alarm durumuna geçildiği belirtildi.

Fransa’nın Mali müdahalesi

Mali, 19’uncu yüzyıldaki sömürge yarışında, birçok diğer Batı Afrika ülkesi gibi Fransa tarafından sömürgeleştirildi.

20’nci yüzyılın ortasına kadar Fransız sömürgesi olarak kalan ülke, 1960 yılında bağımsızlığını ilan etse de, ilerleyen yıllarda bölgedeki diğer ülkelerin kaderini paylaştı. 11 Ocak 2013 tarihinde cihatçı yapılaşmayı bahane ederek Mali’ye askeri müdahalede bulunan Fransa, 7 yıldır ülkede askeri varlığını sürdürüyor.

Sudanlılar da ayakta

Bu arada; Sudan Alimler, İmam ve Vaizler Birliği de Fransa lideri Macron’un İslam ve Hazreti Muhammed karşıtı açıklamalarını protesto etti. Birliğin başkent Hartum’daki Özgürlük Meydanı’nda düzenlediği protestoya binlerce Sudanlı katıldı. Etkinlikte Hazreti Muhammed’i metheden şiirler okundu, Fransa karşıtı sloganlar atıldı. Birlik üyelerinden Ömer Abdurrahman, “Allah, peygamber sevgisi ve Hazreti Muhammed’in üzerimizdeki hakkı nedeniyle burada toplandık” dedi.

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