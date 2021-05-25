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Dünya Mali’de yine darbe oldu
Dünya

Mali’de yine darbe oldu

Mali’de Geçiş Konseyinin Başkanı ve Başbakan, Ordu tarafından Kati askeri kampına getirildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-25 02:58:00 -
Mali’de yine darbe oldu

Mali ordusunun geçtiğimiz sene ağustos ayında yapılan darbenin ardından kurulan geçiş hükümetinin Devlet Başkanı Bah Ndaw, Başbakanı Moctar Ouane ve Savunma Bakanı Souleymane Doucoure’nu başkent Bamako'nun dışındaki Kati'de bulunan bir askeri üsse götürdüğü bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Mali'de geçtiğimiz sene 18 Ağustos'ta başkent Bamako'ya 15 kilometre mesafedeki Kati garnizonunda silah sesleri duyulmuş, daha sonra ülkenin Devlet Başkanı İbrahim Boubacar Keita askerler tarafından alıkonulmuştu. Kati garnizonuna götürülen Keita, devlet televizyonundan kısa bir konuşma yaparak istifasını açıklamıştı. Alıkonulan devrik Devlet Başkanı Keita, ilerleyen günlerde ise serbest bırakılmıştı.

Mali ordusunun darbenin ardından kurulan geçiş hükümetinin Devlet Başkanı Bah Ndaw, Başbakanı Moctar Ouane ve Savunma Bakanı Souleymane Doucoure’yu tutukladığı ve başkent Bamako'nun 15 kilometre dışındaki Kati'de bulunan bir askeri üsse götürdüğü bildirildi.

14 Mayıs'taki istifanın ardından yeni hükümet bugün kurulmuştu

Mali’de geçiş dönemi hükümetinin Başbakanı Ouane'nin bir önceki ekibinin 14 Mayıs'ta istifasının ardından yeni hükümet kurulmuştu. Mali'deki geçiş dönemi hükümeti, bugün kamu radyo ve televizyonunda okuduğu açıklamada yeni bir geçici hükümetin kurulduğunu duyurmuştu. Kurulan 25 kişilik yeni hükümette, askeri cuntanın iki üyesi olan eski Savunma Bakanı Sadio Camara ve eski Güvenlik Bakanı Albay Modibo Kone ise görevden alınmıştı.

Mali’de geçen sene yapılan darbenin ardından kurulan geçiş dönemi hükümeti, ülkedeki seçimlerin Şubat 2022’de yapılacağını ve askeri yönetimden uzaklaşmak için yeni bir "geniş tabanlı" kabinenin atanacağını duyurmuştu.

Bamako Büyükelçiği'nden açıklama

Bamako Büyükelçiği'nden yapılan açıklamada, ''Bamako'da artan askeri hareketlilik ve güncel iç siyasi gelişmelerin ışığında vatandaşlarımızın zaruri durumlar dışında sokağa çıkmamalarını, temkinli olmalarını ve yerel medyayı takip etmelerini tavsiye ediyoruz.'' ifadeleri kullanıldı.

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