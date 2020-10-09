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Aktüel Mali'de serbest bırakılan Fransız vatandaşı ülkesine döndü
Aktüel

Mali'de serbest bırakılan Fransız vatandaşı ülkesine döndü

2016’da kaçırılan Sophie Petronin, dünyada rehin tutulan son Fransız olarak biliniyordu

Yeniakit Publisher
2020-10-09 16:04:05 -
Mali'de serbest bırakılan Fransız vatandaşı ülkesine döndü
PARİS (AA) - Mali’de 2016’da kaçırıldıktan sonra dün serbest bırakılan Fransız insani yardım görevlisi Sophie Petronin, Fransa’ya döndü.
Özel uçakla başkent Paris’in güneybatısındaki Villacoublay Askeri Havalimanı'na getirilen 75 yaşındaki Petronin, Dışişleri Bakanı Jean-Yves le Drian ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından karşılandı.
Dünyada rehin tutulan son Fransız rehine olarak bilinen Petronin’in Cumhurbaşkanı Macron’a soğuk davranması dikkatleri çekerken, karşılama sonra açıklama yapması beklenen Fransa Cumhurbaşkanı’nın konuşması iptal edildi.
Macron, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Fransa halkının Petronin’i yeniden gördüğü için mutlu olduğunu belirterek, “Evine hoş geldin.” cümlesini paylaştı. Diğer yandan, aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin lideri Marine Le Pen, Petronin’in salıverilme koşullarının açıklanması talebinde bulundu.
Petronin, 24 Aralık 2016’da El Kaide terör örgütü bağlantılı bir grup tarafından kaçırılmıştı.
Terör örgütü tarafından 2017 ve 2018'de paylaşılan bazı videolarda görülen Petronin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan yardım istemişti.
Petronin ile birlikte, mart ayında kaçırılan Mali’deki ana muhalefet partisinin genel başkanı Soumalia Cisse ve Nijer'de 2018'de kaçırılan İtalyan vatandaşları Nicola Chiacchio ve rahip Pier Luigi Maccallid de serbest bırakıldı.
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