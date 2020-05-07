Mali'de genel seçimlerin geçici sonuçlarının değişmesi protesto ediliyor

DAKAR (AA) - Mali'de genel seçimin kesin sonuçlarının açıklanmasının ardından protesto gösterileri düzenleniyor.

Ulusal basındaki haberlere göre, Bölgesel Yönetim Bakanlığının 24 Nisan'da açıkladığı geçici sonuçlar ile Anayasa Mahkemesinin 30 Nisan'da açıkladığı kesin sonuçlar arasındaki fark ülke genelinde protestolara neden oldu.

Geçici sonuçlara göre kazandıkları bölgeleri kesin sonuçlara göre kaybettiklerini gören bazı partiler, başkent Bamako'da ve ülkenin iç kesimlerinde çok sayıda protesto gösterisi düzenledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yürürlükte olan sokağa çıkma yasağının başladığı saatlerde Bamako'da sokağa çıkarak lastik yakan göstericiler, polis gelmeden dağıldı.

Ülkenin güneydoğusundaki Sikasso kentinde ise protestocular yolları kapatarak trafiği bloke etti.

Bouake yoluna çıkan 500'den fazla kamyon şoförü, kontak kapatarak seçim sonuçlarının iktidar partisi lehine değişmesini protesto etti.

Şehrin giriş ve çıkışlarını kapatan göstericiler, ilk sonuçlara göre oyların yüzde 54,86'sını alarak kazanan muhalefet koalisyonunun, kesin sonuçlara göre kenti kaybetmesini anlamadıklarını belirtti.

Kesin sonuçlara göre, iktidardaki Mali Birlik Partisi parlamentodaki 147 sandalyeden 51'ini kazandı. Geçici sonuçlara göre bu sayı 43 olarak açıklanmıştı. Mali Demokrasi İttifakı da 22 milletvekiliyle ikinci parti oldu.