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Aktüel

Mali'de genel seçim sonuçları belli oldu

Mali Birlik Partisinin en fazla sandalyeyi elde ettiği 2. tura katılım, Kovid-19 salgını nedeniyle yüzde 35,33'te kaldı

2020-04-24 01:28:52 -
Mali'de genel seçim sonuçları belli oldu

DAKAR (AA) - Batı Afrika ülkesi Mali'de, pazar günü düzenlenen genel seçimin 2. tur sonuçları belli oldu, iktidardaki Mali Birlik Partisi (RPM) parlamentoda en fazla sandalyeyi elde etti.

Bölgesel ve Yerinden Yönetim Bakanı Boubacar Alpha Bah, devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını gölgesinde yapılan tura katılım oranının, yüzde 35,33 olduğunu belirtti.

İkinci turda 226 bin 111 seçmenin kayıtlı olduğu 796 sandıkta seçim yapılamadığını kaydeden Bah, genel seçimde RPM'nin parlamentodaki 147 sandalyeden 43'ünü kazandığını aktardı.

Bah, Mali Demokrasi İttifakının (ADEMA) 22, Cumhuriyet ve Demokrasi Birliğinin de (URD) 19 milletvekili elde ettiğini söyledi.

Kalan 63 sandalye, diğer siyasi partiler arasında paylaşıldı.

Diğer yandan, seçim turuna çıktığı Gao bölgesinde 26 Mart'ta kaçırılan URD Başkanı Soumalia Cisse'den halen haber alınamadı.

Seçimin 29 Mart'ta düzenlenen ilk turunda, parlamentoya girecek 147 milletvekilinden 22'si belirlenmişti. İlk turda aday ya da aday listelerinin salt çoğunluk sağlayamadığı bölgelerde, 19 Nisan'da düzenlenen ikinci turda kalan 125 isim belirlenmişti.

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