Mali'de cunta lideri kendini savunma bakanı olarak atadı
Dünya

Mali’de cunta lideri kendini savunma bakanı olarak atadı

Mali'de cunta lideri kendini savunma bakanı olarak atadı

Mali'de yaklaşık on gün önce başlayan ve ülkeyi derin bir güvenlik krizine sürükleyen saldırıların ardından, cunta lideri General Assimi Goita savunma yönetimini de bizzat eline aldı.

Devlet televizyonundan Pazartesi günü yayınlanan kararnameyle, Goita’nın kendisini Savunma Bakanı olarak atadığı duyuruldu.

Savunma Bakanı öldürülmüştü

Mali’deki çatışma süreci, 25 Nisan sabahı ayrılıkçı Azavad Kurtuluş Cephesi ve El Kaide bağlantılı CNİM gruplarının koordineli baskınlarıyla başladı.

Bu saldırılar sırasında Savunma Bakanı Sadio Camara, başkent Bamako yakınlarındaki konutuna düzenlenen bombalı saldırı sonucu öldü.

Goita’nın hem devlet başkanlığı hem de savunma bakanlığı görevlerini aynı anda yürütme kararı, sarsılan otoritesini yeniden tesis etme çabası olarak değerlendiriliyor.

Kidal düştü, başkent Bamako kuşatma altında

Silahlı grupların geniş çaplı saldırıları sonucu Mali ordusu ve onlara destek veren Rus güçleri, kuzeydeki stratejik Kidal şehrinden çekilmek zorunda kaldı. Söz konusu grupların başkent Bamako ve diğer büyük şehirler üzerinde kısmi bir abluka uyguladığı bildiriliyor. Bu durum, 2020’deki darbeyle yönetime gelen Goita cuntasının askeri gücüne dair ciddi soru işaretlerini beraberinde getirdi.

Ordu içinde ihanet soruşturması

Saldırıların şoku sürerken, Bamako Askeri Mahkemesi dikkat çeken bir operasyona imza attı. Kamu savcılığı, saldırıların planlanması ve uygulanmasında silahlı gruplarla iş birliği yaptıkları iddia edilen bir grup muvazzaf ve eski askerin tutuklandığını açıkladı. Bu gelişme, cunta yönetimi içindeki çatlakların derinleştiği şeklinde yorumlanıyor.

Sahel ittifakı devrede

Cunta yönetimleri tarafından yönetilen Mali, Nijer ve Burkina Faso tarafından kurulan Sahel Devletleri İttifakı, cihadi ve etnik gruplara karşı ortak hava operasyonları başlattı.

Nijer makamları, saldırıların hemen ardından ortak harekatın düğmesine basıldığını duyurdu.

Eski sömürgeci güç Fransa'yı bölgeden kovan ve güvenlik için Rusya'ya güvenen bu üç ülkede, hükümetlerin kontrolü sağlamakta zorlandığı ve geniş bölgelerin halen silahlı grupların elinde olduğu belirtiliyor.

Kaynak: Mepa News, Ajanslar

