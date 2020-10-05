Mali'de Batı Afrika blokunun yaptırımlarının kaldırılması için görüşmeler sürüyor

DAKAR (AA) - Mali'de Batı Afrika blokunun darbe sonrası ülkeye uyguladığı yaptırımların kaldırılması için görüşme trafiği hız kazandı.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Kassi Brou, konuya ilişkin fikir alışverişinde bulunmak üzere ECOWAS Dönem Başkanı ve Gana Cumhurbaşkanı Nana Akufo-Addo ile Akra'da görüştü.

Yerel basında çıkan haberlerde, yaptırımların kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin kararın bu hafta verileceği belirtildi.

- Taleplerin bir kısmı karşılandı

Geçiş sürecinin cumhurbaşkanlığına emekli asker Bah N'Daw, yardımcılığına da CNSP lideri Assimi Goita getirilmişti.

Eski Dışişleri Bakanı Moctar Ouane de başbakan olarak belirlenmişti.

ECOWAS, N'Daw'ın askeri geçmişine karşın bu göreve getirilmesini memnuniyetle karşılasa da CNSP'nin yayımladığı geçiş sürecine ilişkin şarttaki bir maddeye itiraz etmişti.

CNSP'nin resmi gazetede yayımladığı şartın 7'inci maddesinde, cumhurbaşkanı yardımcısının, gerektiğinde cumhurbaşkanlığı görevine vekalet edebileceği ifadesi yer almıştı.

Bunun üzerine CNSP, 2 Ekim'de şartı güncellemiş ve söz konusu ifadeyi çıkarmıştı.

ECOWAS'ın yaptırımların kaldırılması için devrik lider İbrahim Boubacar Keita hükümetinde yer alan ve 18 Ağustos'tan bu yana alıkonulan isimlerin serbest bırakılmasını ve CNSP'nin feshedilmesini istediği de biliniyor.



- 7 komşu ülkeden 5'i yaptırım uyguluyor



ECOWAS'a üye 14 ülke, darbenin olduğu gece hava ve kara sınırlarını Mali'ye kapatmış ve bu ülkeyle ekonomik ve ticari ilişkilerini durdurmuştu.



Mali, 7 komşu ülkenin 5'inin ECOWAS üyesi olması nedeniyle yaptırımlardan ciddi anlamda etkilenmişti.



ECOWAS üyesi Gine, Fildişi Sahili, Burkina Faso, Senegal ve Nijer, Mali ile sınırlarını kapatmış ve ticari ilişkileri askıya almıştı.



Mali'ye mal giriş çıkışı halen sadece ECOWAS üyesi olmayan Moritanya ve Cezayir üzerinden sağlanıyor.







