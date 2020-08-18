  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Mali'de askeri araçlar başkent Bamako'ya ilerliyor
Aktüel

Mali'de askeri araçlar başkent Bamako'ya ilerliyor

Kati ve Bamako arasındaki yollar kapatıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-18 15:31:50 -
Mali'de askeri araçlar başkent Bamako'ya ilerliyor

DAKAR (AA) - Mayıstan bu yana siyasi krizle mücadele eden Mali'de, başkent Bamako yakınlarındaki bir garnizondan silah sesleri duyulduğu ve askeri araçların başkente ilerlediği öğrenildi.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Bamako'ya 15 kilometre mesafedeki Kati kentinde bulunan Soundjata garnizonunda sabah saatlerinden bu yana silah sesleri duyuluyor ve askeri hareketlilik yaşanıyor.

Tüm dükkan, işletme ve kamu binalarının kapalı olduğu Bamako'da, şehir sakinleri arasında panik ve endişe havasının hakim olduğu görülüyor.

Askeri araçların Kati'den Bamako'ya ilerlediği, garnizona giden yolların kapatıldığı belirtildi.

Güvenlik kaynakları, askeri bir darbe ihtimalinin güçlü olduğunu doğruladı.

Öte yandan yerel basında çıkan haberlere göre, Norveç'in Bamako Büyükelçiliği de askeri hareketlilik nedeniyle bölgedeki vatandaşlarına dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Fransa'nın Bamako Büyükelçiliği ise "Bamako'da yaşanan ciddi huzursuzluk nedeniyle vatandaşlarımıza evde kalmaları tavsiye ediliyor." açıklamasında bulundu.

Öte yandan yerel basında, bazı bakanların ve yüksek rütbeli askerlerin bir kısım askerler tarafından alıkonulduğuna dair iddialar da yer alıyor.

Kati askeri kampı, 2012'de dönemin Cumhurbaşkanı Amadou Toumani Toure'ye karşı düzenlenen askeri darbede önemli rol oynamıştı.

Ülkede mayıs ayından bu yana muhalif gruplar, Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita karşıtı eylemler düzenliyordu.

Muhalif gruplar, eylemlerini sıkılaştıracağını açıklamış, Keita istifa etmeden geri adım atmayacaklarını duyurmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Trump’ın sözleri dünya gündemine oturdu: Sende Erdoğan ile baş edecek zihin yok
Dünya

Trump’ın sözleri dünya gündemine oturdu: Sende Erdoğan ile baş edecek zihin yok

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye darbe tehdidinde bulunan rakibi Joe Biden'e çok sert sözler ile yüklendi.
Selçuk Bayraktar hazımsızlara böyle cevap verdi: SİHA ve füzeleri çok sevdiğinizi biliyoruz..
Gündem

Selçuk Bayraktar hazımsızlara böyle cevap verdi: SİHA ve füzeleri çok sevdiğinizi biliyoruz..

Baykar Savunma Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, paçavra gazetenin kendisi hakkında attığı iftiralara, "Ö..
Duyurdular: 3 yıllık sözleşme imzalandı
Spor

Duyurdular: 3 yıllık sözleşme imzalandı

Galatasaray Kulübü, Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui'ni transfer ettiklerini açıkladı.

Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı