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Mali ordusunun 2 karargahına saldırı: 25 ölü, 60 kayıp!

Mali'nin orta kesiminde bulunan Mopti ilinde iki ordu karargahına saldırı düzenlendi.

03 Ekim 2019 Perşembe 01:30
Mali ordusunun 2 karargahına saldırı: 25 ölü, 60 kayıp!

Mali'nin orta kesiminde bulunan Mopti ilinde iki ordu karargahına saldırı düzenlendi.

Saldırıda en az 25 asker ölürken 60 asker de kayboldu.

Mali hükümetinden yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz gece saatlerinde Burkina Faso sınırındaki iki askeri üsse saldırı düzenlendiği, saldırılarda en az 25 asker öldü, 4 asker yaralandı, 60'a yakın asker ile de iletişim kesildi.

15 saldırganın da çatışmada öldürüldüğü öne sürüldü.

Mali'nin orta kesiminde, El Kaide'nin bölgedeki yapılanması Cemaat Nusret el İslam vel Müslimin (CNİM) aktif durumda.

Söz konusu saldırının da CNİM'e bağlı Katiba Macina tarafından gerçekleştirilmiş olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: Mepa News

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Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 01:30
  1. Mali
  2. Mopti
  3. mali ordusuna saldırı

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