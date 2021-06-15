Malhun Hatun’un çocuğu ölmüyor mu? Malhun Hatun’un çocuğu düştü mü?

Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucusu ve ilk padişahı olan Osman Bey’in hayatını konu alan Kuruluş Osman dizisi her çarşamba günleri izleyicisi ile buluşuyor. Çok zamandır Osman Bey’in Nikola’nın kellesini almayı istediği aşikar. Kaşı Obasına ve Osman Bey’e düşman olan Nikola’ya karşı bu kez Osman Bey harekete geçiyor. Kuruluş Osman son bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman dizisinin 63. Bölüm 2. Fragmanı yayınlanmasıyla birlikte izleyici çarşamba akşamı dizine nelerin olacağını az çok tahmin etmeye başladı.

Kuruluş Osman 63. bölüm 2 fragmanında Osman Bey, Nikola keferesine karşı büyük bir cenk verdiği görülürken, Nikola, kayı obasından kara bir haber geleceğini söylemesi, yeni balasının olacağını öğrenen Malhun Hatun’un bebeğinin düşüp düşmeyeceği de merak edilir oldu. Zira izleyeciler, Nikola’nın Kayı Obasından kara haber geleceğini söylemesi Malhun Hatun’un yanına Nikola tarafından yerleştirilen yardımcısı tarafından bebeğine zarar verileceği yorumları da yapılıyor.

Malhun Hatun’un kaç çocuğu var?

Malhun Hâtun, ikinci Osmanlı padişahı Orhan Gazi'nin annesi ve Osman Gazi'nin evlendiği eşlerinden biridir. Malhun Hatun çocukları şunlardır: Orhan Gazi, Pazarlı Bey, Fatma Hatun, Hamid Bey, Çoban Bey, Melik Bey, Savcı Bey.