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Malhun Hatun kimdir? Malhun Hatun kimin kızı

Birçok farklı isimle tanınan ve bilinen Malhun Hatun'un hayatını sizler için derledik? Orhan Gazi'nin annesi de olan Malhun Hatun kimdir? Malhun HAtun kimin kızıdır?

07 Eylül 2019 Cumartesi 14:48
Malhun Hatun kimdir? Malhun Hatun kimin kızı

Birçok farklı isimle tanınan ve bilinen Malhun Hatun'un hayatını sizler için derledik? Malhun Hatun kimdir? Malhun HAtun kimin kızıdır? 

Malhun Hâtun; Mala Hâtun, Mal Hatun, Bâlâ Hâtun, Bâlâhun Hâtun, Rabia Hâtun ya da Kameriye Hâtun isimleriyle de bilinir. Osman Gazi'nin 1280 yılında evlendiği ilk eşidir. İkinci Osmanlı padişahı Orhan Gazi'nin annesidir.

Malhun Hatun'un Osman Bey ile evliliği Tevârîh-i Âl-i Osman'da şöyle anlatılır: "Şeyhe haber virdi. Şeyh eydür: "Oğul Osman! Padişâhlık sana ve nesline mübârek olsun, ve benüm kızım Malhûn senün helâlin oldı," der.

Şeyh Edebali'nin kızı olan Malhun Hatun, yıllarca babası, Şeyh Edebali'nin gölgesi altında iyi bir öğrenim görmüştür. 

Malhun Hatun 1324'de Bilecik'te hayatını kaybetmiştir.

Malhun hatun kimdir? Malhun hatun kimin kızıdır

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 14:59
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  • kapısına toplansın ne güzel memleketkapısına toplansın ne güzel memleket1 sa önce
    El insaf torunları bebek yaşda hapsanede olanlarda akp ninkapısında mi toplansın.. hep nin kapısında toplanan annelerin çocuklarını kurtarmak devletin işi

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