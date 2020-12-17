Malezya'ya ilk Kovid-19 aşıları 2021'in ilk çeyreğinde gelecek

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya hükümeti, geçen ay satın alınan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının 2021'in ilk aylarında ülkeye getirileceğini açıkladı.

Bilim, Teknoloji ve Yenilik Bakanı Hayri Cemaleddin, Parlamentodaki oturumda muhalefetin sorularını cevapladı.

Malezya'nın ABD'li ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in firmasından satın aldığı Kovid-19 aşılarına dair detaylar veren Hayri, 24 Kasım'da satın alınan aşıların ne zaman ülkeye getirileceğine dair soruları yanıtladı.

Hayri, "Malezyalıların yüzde 20'sini aşılamayı planladığımız ilk Kovid-19 aşıları, 2021'in ilk çeyreğinde ülkeye ulaşacaktır." dedi.

Aşının etkinliğine ilişkin ise Hayri, "Şimdiye kadar yapılan klinik deneylerinde söz konusu aşının yüzde 95 etkili olduğu gözlemlendi. Fakat aşının onaylanması için Ulusal Farmakoloji Birimi ve Sağlık Bakanlığının teftişinden geçmesi gerekecektir." ifadesini kullandı.

- Pfizer ve Çin ile anlaşmaya varmıştı

Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin, geçen ay, Malezya'nın, 6,4 milyon vatandaşını aşılamaya yetecek kadar doz satın almak için Pfizer ile anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

Bunun yanı sıra Malezya, 18 Kasım'da Çin ile vardığı anlaşma sonucu, Çin'in geliştireceği Kovid-19 aşısının öncelikli alıcıları listesine eklenmişti.

Şimdiye kadar toplam 87 bin 913 kişinin virüse yakalandığı ülkede 429 kişi hayatını kaybetti.

Toplam 14 bin 751 aktif vakanın bulunduğu Malezya'da günlük Kovid-19 vaka artışları 4 haneli rakamlarda.