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Aktüel

Malezya'ya geçmeye çalışan onlarca Arakanlının denizde öldüğü iddia edildi

Yeniakit Publisher
2020-06-25 05:39:32 -
Malezya'ya geçmeye çalışan onlarca Arakanlının denizde öldüğü iddia edildi

KUALA LUMPUR (AA) - Myanmar'dan ve Bangladeş'in güneyinde yer alan Cox's Bazar'daki mülteci kamplarından kaçarak deniz yoluyla Malezya'ya geçmeye çalışan Arakanlılardan onlarcasının, deniz yolunda yaşamını yitirdiği öne sürüldü.

Malezya Deniz Koruma Birimi (APMM) Direktörü Mohd Zubil Mat Som, 9 Haziran'da Langkawi adasına geçen ve içinde 269 Arakanlının bulunduğu gemide, yolculuğun başında en az 300 kişinin olduğunu belirtti.

Onlarca sığınmacının yolculukta öldüğüne dair bilgi aldıklarını ifade eden Mohd Zubil, "Bazı sığınmacılar yolda yaşamını yitirdi, bazıları da denize atıldı." dedi.

Mohd Zubil, kaç sığınmacının can verdiğine dair ellerinde net bir rakamın olmadığını vurguladı.

Malezya, 9 Haziran'da Langkawi adasına deniz yoluyla giriş yapan 269 Arakanlı sığınmacıyı gözaltına almıştı.

Olayın ardından Malezya hükümeti, Bangladeş'e, Arakanlı sığınmacıların deniz yoluyla Malezya'ya gelmesini önleme çağrısında bulunmuştu.


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