Malezya’nın askeri hava araçları artık Türkiye’ye emanet! Türkiye'den savaş uçakları masaya yatırıldı! Neler olacak?

Türkiye ile Malezya arasındaki savunma sanayii iş birliği, her geçen gün yoğunlaşıyor. Son olarak ASFAT, Malezyalı Airod şirketiyle bir iş birliği çerçeve anlaşmasına imza attı.

Türkiye'den Malezya'nın savaş uçakları masaya yatırıldı... Neler olacak?

Bahsi geçen anlaşma, Malezya Hava Kuvvetleri envanterindeki A400M, CN-235 ve C-130 tipi askeri nakliye uçakları ile S-70A Genel Maksat Helikopteri için teknik ve lojistik hizmetler verilmesini kapsıyor.

Anlaşma, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Malezya Savunma Bakanı Mohamed Khaled bin Nordin’in katılımıyla düzenlenen tören sırasında imzalandı.

.savunmasanayist.'e göre: Ankara’da imzalanan İşbirliği Çerçeve Anlaşması (CFA), başta A400M, S-70A, CN-235 ve C-130 uçak platformları olmak üzere bölgedeki havacılık savunma kabiliyetlerinde işbirliği ve inovasyona yönelik güçlü bir kararlılığı ifade ediyor.

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