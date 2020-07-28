  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Malezyalı kuruluş WADAH'tan Ayasofya-i Kebir Camii'nin ibadete açılmasına destek

Yeniakit Publisher
2020-07-28 17:40:02 -
Malezyalı kuruluş WADAH'tan Ayasofya-i Kebir Camii'nin ibadete açılmasına destek

KUALA LUMPUR (AA) - Malezyalı sivil toplum kuruluşu Malezya Bilinçli Toplum Hareketi (WADAH), Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif'in ibadete açılmasını desteklediklerini bildirdi.

Kuruluşun Başkanı ve İslam İşbirliği Teşkilatı Bağımsız Daimi İnsan Hakları Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Ahmed Azam Abdul Rahman, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin aldığı kararı tebrik ederek, "WADAH olarak Türk yüksek mahkemesinin aldığı kararı destekliyor, bu kararın tarihsel gerçeklikle örtüştüğüne inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Ahmed, Ayasofya-i Kebir Camii'nin ibadete açılmasıyla camide Bizans döneminden kalma fresklerin korunmasından ötürü memnuniyetini vurgulayarak, "Camiyi ibadete açarken iki dinin sembollerin muhafaza edilmesi ve Hristiyan mozaiklerinin namaz esnasında perdelenmesi anlaşılabilir bir karardır." değerlendirmesinde bulundu.

Ayasofya-i Kebir Camii'nin ibadete açılmasının Türkiye'nin dirilişi ve egemenlik mücadelesinin bir sembolü olduğuna işaret eden Ahmed, "Bu tarihi olay, bir asırdır Batı egemenliği ve hegemonyası altında çile çeken İslam'ın hakiki dirilişi ve canlanmasını ateşlemiştir." ifadelerini kullandı.

Ahmed, söz konusu kararı onaylamasından dolayı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tebriklerini iletti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 Model Renault Fluence
Satılık 2015 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı